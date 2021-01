Ecco il DualSense dorato ufficiale PS5 (ma è per pochi)

Con PS5 ormai nei negozi (o quasi, visto che nuove scorte sono attese solo nei prossimi giorni) non sorprende che Sony abbia ricevuto in ogni caso un buon feedback, ritenendosi più che soddisfatta da un lancio comunque piuttosto difficoltoso a causa della pandemia da COVID-19.

Ed è altrettanto logico che la compagnia nipponica abbia deciso di ringraziare a modo suo tutti coloro che hanno fatto parte del team di addetti ai lavori per il lancio della nuova console.

Con la sol versione in bianco e nero del DualSense attualmente disponibile tramite mezzi ufficiali, è ora apparsa una nuova edizione del controller PlayStation 5, fornita solo ed esclusivamente ai membri del team di lancio della console.

In una foto pubblicata dal responsabile del design del prodotto (via Game Rant), Joey Rabbitt, il look vede il frontalino nero sostituito con uno dorato, mentre il resto del controller sembra mantenere il suo caratteristico colore bianco. Ma non solo: è anche ben visibile la scritta “PS5 launch team” impressa sul lato sinistro del controller.

Attenzione, però: l’oggetto non è ovviamente in vendita, tanto che non è possibile neppure comprarlo per vie traverse (vale a dire eBay e simili), come del resto è giusto che sia.

Ricordiamo in ogni caso che nuove cover DualSense non ufficiali sono state infatti messe in vendita da Decor Evolve, le quali permettono il processo di sostituzione del frontalino del pad con uno qualsiasi dei 10 colori diversi offerti al prezzo di soli 10 dollari l’uno. Ma non solo: anche il portale ColorWare aveva dato modo nelle scorse settimane di ricolorare il DualSense in base ai propri gusti.

Il pad Sony per console PlayStation 5 è acquistabile anche singolarmente dallo scorso mese di novembre, oltre ad essere incluso anche nel box di PS5 (sia nella versione con che in quella senza lettore ottico).