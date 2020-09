eBay: tanti videogiochi in offerta con sconti fino al 30%

C’è una cosa che mette d’accordo tutti i videogiocatori, e quella cosa è risparmiare sull’acquisto di videogiochi. Certo, tantissimi di noi continuano ad acquistare a prezzo pieno, al loro day-one, i titoli che attendono più impazientemente, ma in molti casi aspettare uno sconto risulta essere cosa buona e giusta, perché consente di acquistare più titoli con la stessa cifra.

Per questo motivo vi segnaliamo che il rivenditore eBay sta proponendo sulle sue pagine delle promozioni dedicate ai videogiochi, che vi consentono di risparmiare sensibilmente su alcune uscite anche molto recenti, oltre che su dei pre-ordini.

Trovate, ad esempio, la copia fisica di PES 2021 a un prezzo di 27,49€: si tratta di un costo estremamente onesto per portare a casa le novità della stagione appena cominciata, considerando che il titolo si basa sullo scheletro di PES 2020 e che per le vere innovazioni nel gameplay sarà necessario aspettare PES 2022 su next-gen.

Tra gli sconti, fari puntati anche sulla prenotazione dell’imminente Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il prossimo videogioco dedicato al marsupiale più famoso del mondo del gaming. In questo titolo, sviluppato da Toys for Bob, potremo vestire i panni di Crash e di Coco, ma non solo: in alcuni livelli interpreteremo anche Cortex, Dingodile o Tawna, ciascuno con caratteristiche specifiche. Ad aggiungere pepe alla formula c’è anche l’introduzione delle maschere Quantum, che possono consentire ai nostri protagonisti di dilatare il tempo, invertire la gravità e cambiare dimensione, rendendo molto più vari gli approcci ai livelli e alle loro sezioni. L’uscita è attesa per il 2 ottobre e potete prenotare il gioco a 54,90€ anziché 69,99€.

Di seguito, vi segnaliamo le promozioni più imperdibili sui videogiochi proposte da eBay in questo momento.

Videogiochi in sconto su eBay