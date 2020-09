eBay: tante nuove offerte su videogiochi e console

Settembre vuol dire anche tempo di offerte, e noi di SpazioGames abbiamo deciso di segnalarvi alcune ottime occasioni che potete trovare in queste ore sul celebre portale di aste online eBay. Parliamo di un gran numero di sconti su videogiochi e console di ultima generazione, proposti a prezzi davvero molto bassi. Attenzione, però: tutti gli oggetti proposti in questo articolo fanno riferimento a prodotti nuovi sigillati, venduti con l’opzione del “compralo subito” e quindi senza lunghi tempi di attesa, rischiando di perdere l’asta.

Partiamo con la coppia di Joy-Con per Nintendo Switch (colorazione blu e giallo), proposti a 71,99€ contro i 79,99€ del prezzo base. Proseguiamo con la Nintendo Switch Lite di colore grigio, offerta al prezzo davvero molto ribassato di soli 188,99€ contro i 259,98€ del costo di listino, cui segue la console PlayStation 4 Slim da 500GB a soli 259,99€ contro i 402,98€ del prezzo originale.

Le offerte ebay relative ai videogames continuano con il controller DualShock 4 di colore blu notte a soli 44,99€ contro i 74,98€ del costo base, cui segue il gioco di calcio famoso in tutto il mondo eFootball PES 2021 per PS4 (con il Season Update) a soli 27,90€ contro i 59,90€ del prezzo originale. E ancora, il bellissimo soulslike ambientato nel giappone feudale NiOh2 offerto a soli 32,99€ contro i 63,99€ del prezzo base.

Ultimi ma non meno importanti, il nuovissimo FIFA 21 per PS4 in versione italiana a soli 59,99€ contro i 69,99€ del prezzo base, a cui affianchiamo l’edizione per console Nintendo Switch di FIFA 21 proposta ad appena 47,90€ contro i 69,90€ del prezzo originale. Ciliegina sulla torta di questa carrellata di offerte assolutamente da non lasciarsi sfuggire, il grandioso God of War a soli 19,90€ contro i 59,90€ del costo di listino.

Offerte videogiochi e console su eBay