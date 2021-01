eBay: scopri come ottenere fino a 50€ di buoni sconto!

Il noto portale eBay ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di risparmiare fino a 50€ sull’acquisto di vari prodotti presenti all’interno della pagina dedicata. Il numero di oggetti è davvero elevato e sicuro troverete qualcosa di vostro interesse.

Ecco i termini e condizioni dell’offerta:

Coupon valido solo sulla selezione di prodotti presenti all’interno del seguente evento: https://www.ebay.it/e/campagne-speciali/pit10euroff

I prodotti selezionati possono variare nel corso della promozione

Codice: PIT10EUROFF

Valore Coupon: 10€

Spesa Minima: 20€

Utilizzi: 5 per ogni utente

Inizio: 11 gennaio 2021 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2021 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se utilizzi il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all’importo del buono sconto, perderai la differenza.

Tra gli oggetti più interessanti non possiamo certo non citare lo Xiaomi Mi Box S 4K, box Android TV davvero utile per far diventare una modernissima smart TV una televisione magari con qualche anno sulle spalle! Infatti, questa piccola scatola, collegata al vostro televisore, vi consentirà di accedere a Google Play e scaricare qualsiasi applicazione desideriate. La risoluzione massima supportata è 4K con HDR, quindi il dispositivo è perfettamente in grado di pilotare anche le TV più moderne.

Vi proponiamo di seguito una selezione dei prodotti che consideriamo più interessanti, così da spendere al meglio i coupon, invitandovi a visitare la pagina dedicata per consultare il catalogo completo.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili