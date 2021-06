eBay: risparmia il 10% su smart TV e soundbar grazie a questo coupon

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare smart TV, soundbar ed altri dispositivi per seguire al meglio i prossimi Europei di calcio usufruendo di uno sconto del 10%.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina Codice: PITEURO2020

Sconto: 10%

Sconto massimo ottenibile: 50€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 24 maggio 2021 ore 9.00

Fine: 20 giugno 2021 ore 23.59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Tra gli oggetti più interessanti non possiamo certo non citare la smart TV Samsung QE55Q90TATXZT, che attualmente potete portarvi a casa a 949,99€ sfruttando il coupon. Si tratta di una televisione dotata di uno spettacolare pannello QLED da 55″ che sfrutta la tecnologia di retroilluminazione Dual LED per regolare la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli.

La smart TV Samsung QE55Q90TATXZT è dotata di un sistema 4K AI upscaling che sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

