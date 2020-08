eBay: monitor, notebook e SSD in sconto a prezzi imperdibili!

L’estate sta per volgere al termine, ma a quanto pare eBay continua a proporre numerose offerte davvero molto “calde” e interessanti. Ai nostri lettori proponiamo oggi alcuni monitor, notebook e SSD a prezzi incredibilmente ribassati. Parliamo di sconti fino al 45% su un numero realmente sorprendente di oggetti, una selezione che vi proponiamo poco più in basso.

Partiamo infatti con il TABLET IPAD Apple iPad 10.2”, proposto a soli 329,99€ contro i 449,99€ del prezzo di listino, passando poi al notevole NOTEBOOK HP 250 G7 i5-8265U offerto a 499,90€ a differenza dei 539,90€ del costo base. Passiamo poi all’ultra performante MacBook Air MWTL2T/A 2020 13,3”, in vendita al prezzo di 999,90€ contro i 1.250,00€ del prezzo di listino, sino ad arrivare all’altrettanto interessante Notebook Hp 255 G7 Display 15.6″, offerto a soli 359,99€.

L’elenco delle offerte scelte per i lettori di SpazioGames continua con il Notebook N4020 SSD 256 GB offerto a 349,90€ contro i 531,86€ base, arrivando poi all’Hard Disk Esterno da 2TB a soli 59,99€ contro i 85,00€ del prezzo di listino. Segnaliamo poi la SSD da 240GB Kingston A400 proposta a soli 34,90€, cui segue l’SSD Samsung 860 QVO 1000GB 1TB a 99,99€, contro i 119,90€ del prezzo di listino.

Ultimi, ma non meno importanti, il Monitor LED Acer R241y, proposto a soli 119,99€ contro i 140,00€ del prezzo di listino (parliamo di un 14% in meno), seguito dal Notebook LENOVO V15 RYZEN 3 a 399,90€, contro i 449,90€ base, e infine il Monitor Samsung LC24F390FHUXEN 24″, offerto al prezzo scontato di soli 99,99€ (contro i 120,00€ del prezzo listino, ossia il 16% in meno).

Vi ricordiamo che tutte le offerte che trovate in questa pagina sono relative a prodotti nuovi sigillati, venduti quasi esclusivamente con l’opzione del “Compralo Subito” (vale a dire che non dovrete seguire lunghe aste per poterveli portare a casa), tutti rigorosamente messi in vendita da Power Seller con migliaia di feedback positivi (la possibilità di incappare in problemi di ogni sorta è quindi pari allo zero).

I monitor, le SDD e i notebook in sconto