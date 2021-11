Early Black Friday Amazon: Samsung Odyssey G5 ad un prezzo incredibile

Con l’arrivo delle console di nuova generazione, e mentre i PC arrivano a generare prestazioni fenomenali, i gamer più esigenti hanno bisogno di un monitor degno di nota. Le offerte sono tante e, come sempre, ci siamo qui noi a darvi una mano. Oggi poniamo alla vostra attenzione il monitor gaming Samsung Odyssey G5, un dispositivo dalle specifiche ottime. Con l’offerta Early Black Friday di Amazon potete trovare questo fantastico monitor al prezzo più basso di sempre, per un’offerta imperdibile!

Samsung Odyssey G5 è un monitor perfetto per il gaming più estremo. È dotato di uno schermo curvo da 27 pollici, con risoluzione 2560×1440, HDR 10, e un refresh rate di 144 Hz per offrire le migliori prestazioni sia su PC che su console di ultima generazione.

Con una densità di pixel pari a 1,7 volte quella dell Full HD, la risoluzione WQHD vanta immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Samsung Odyssey G5 ha anche un tempo di risposta di 1ms, inoltre, è perfetto per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

Infine, con l’HDR 10 Samsung Odyssey G5 ogni scena di gioco prende vita in un caleidoscopio di colori brillanti e realistici. Il tutto per un prezzo davvero competitivo: potete acquistare questo monitor clamoroso a 259€ invece di 359€, con un risparmio reale di €100 per un’offerta da non perdere!

