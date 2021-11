Early Black Friday Amazon: i migliori videogame in offerta a meno di 15€

Il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti sia costosissimo che molto economici. All’inizio dei questa settimana, Amazon ha lanciato le sue offerte Early Black Friday, che vi permetteranno di mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi, in attesa del Black Friday vero e proprio che si terrà a fine mese. Per facilitarvi le cose, abbiamo pensato di raccogliere in questa notizia i migliori videogame in offerta a meno di 15€ per l’Early Black Friday di Amazon! Questa tornata di offerte anticipate durerà sino al 18 no0vembre e già ora potete trovare prodotti proposti al loro prezzo più basso di sempre!

Per godere appieno del periodo Black Friday 2021, vi consigliamo senza dubbio di iscrivervi al servizio Amazon Prime che, al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), oltre all’accesso all’enorme catalogo Prime Video, vi permette di ascoltare più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. In particolare, gli abbonati Amazon Prime godono di un vantaggio non indifferente: l’accesso alle Offerte Lampo con 30 minuti di anticipo rispetto agli altri. Indubbiamente si tratta di una caratteristica importante, soprattutto quando le offerte sono particolarmente allettanti e il numero di pezzi disponibili molto basso!

Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Kingdom Hearts III – PS4

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto di Kingdom Hearts III in versione PS4, ultimo capitolo della serie che chiude la trilogia di Sora e compagni in un’avventura attraverso una moltitudine di universi tratti dai più celebri lungometraggi Disney. Potete portarvi a casa Kingdom Hearts III ad appena 9,90€, un prezzo assolutamente incredibile per un prodotto di qualità come questo.

» VEDI OFFERTA

Giana Sisters – Twisted Dreams Ultimate Edition – Nintendo Switch

Giana Sisters – Twitsted Dreams Ultimate Edition è la versione finale di platform piuttosto apprezzato nel quale dovrete cambiare al volo la personalità di Giana per accedere ad abilità uniche e riuscire a risolvere i vari enigmi ambientali proposti. Quando Giana cambia, cambierà di conseguente anche il mondo intorno a lei, consentendovi di percorrete sentieri altrimenti inaccessibili. La versione Nintendo Switch di Giana Sisters – Twisted Dreams Ultimate Edition è acquistabile a soli 14,98€, assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati del genere.

» VEDI OFFERTA



La terra di Mezz0: L’ombra della Guerra – PS4

La terra di Mezzo: L’ombra della guerra prosegue le vicende di Talion e Celebrimbor raccontate nel precedente capitolo della saga. Nel titolo, i giocatori possiedono un nuovo anello del potere e dovranno affrontare nemici ancora più letali, come Sauron e i suoi Nazgul. Potete portarvi a casa La terra di Mezzo: L’ombra della guerra a soli 13,99€, consentendovi, nel caso non l’abbiate fatto, di intraprendere un’epica avventura.

» VEDI OFFERTA

Ratchet & Clank – PS4

Ratchet & Clank per PS4 rappresenta una vero e proprio remake del primo capitolo apparso originariamente su Playstation 2, dove Ratchet, ultimo Lombax dell’intero universo, si unisce al simpatico robottino Clank in una fantastica avventura interstellare. Proposto solitamente a 20,99€, Ratchet & Clank può ora essere acquistato a soli 11€, con uno sconto del 48%.

» VEDI OFFERTA



Mad Max

Mad Max è un action open world ambientato nel mondo post apocalittico visto per la prima volta negli omonimi lungometraggi. Nel titolo, i giocatori si trasformeranno in vere e proprie leggende potenziando le statistiche, l’equipaggiamento e e le abilità di Max. Mad Max viene proposto solitamente a 19,99€, ma oggi potrete averlo a soli 14,89€, con uno sconto del 26% sull’usuale prezzo di listino.

» VEDI OFFERTA



Deus Ex: Mankind Divided – PS4

Ambientato nell’anno 2029, Deus Ex Mankind Divided vede i giocatore vestire nuovamente i panni dell’agente anti-terrorismo Adam Jensen, rafforzato da nuovi potenziamenti che aumentano il suo formidabile arsenale strategico, mentre visitano nuove ambientazioni per scoprire verità nascoste sotto nuovi complotti. Attualmente potete acquistare Deus Ex: Mankind Divided a soli 10,95€, portandovi a casa un prodotto di qualità che saprà intrattenervi a lungo.

» VEDI OFFERTA



Redout Lightspeed Edition – PS4

Redout Lightspeed Edition è un gioco di corso futuristico stile Wipeout che offre una modalità carriera con 93 eventi a cui partecipare, 25 tracciati in 5 ambientazioni e supporto a partite multigiocatore con 12 utenti sulla stessa pista. Inoltre, le navicelle possono essere migliorate in quattro diversi ambiti: motore, magneti, struttura ed energia. Solitamente proposto a 39,99€, Redout Lightspeed Edition può ora essere acquistato a soli 13,99€, con uno sconto del 67%.

» VEDI OFFERTA



Blacksad: Under The Skin – Limited Edition – Xbox One

Vincitore del premio “Best Action Adventure Game” alla Gamescom 2019, BlackSad: Under The Skin vede il giocatore nei panni del detective John Blacksad, il quale dovrà investigare su un misterioso scandalo di corruzione nel cuore della malavita di New York. Questa edizione limitata comprende, oltre a una copia del gioco, anche quattro cartoline e un’immagine lenticolare da collezione. Blacksad: Under The Skin – Limited Edition può ora essere acquistato a soli 14,98€, un prezzo davvero eccellente.

» VEDI OFFERTA



Lego City Undercover – Xbox One

Lego City Undercover è un action open world nel quale i giocatori vestono i panni di Chase McCain, poliziotto sotto copertura che da la caccia al criminale Rex Fury, recentemente evaso dal carcere. L’avventura può essere affrontata anche in modalità cooperativa con un vostro amico e il prodotto offre tantissimo divertimento, grazie ai molti veicoli e centinaia di oggetti collezionabili presenti. Proposto solitamente a 51,24€, Lego City Undercover può ora essere acquistato a 14,99€, con uno sconto del 71%.

» VEDI OFFERTA

Lego Jurassic World – Xbox One

Come ultimo prodotto, vi consigliamo Lego Jurassic World, titolo nel quale i giocatori si troveranno a ripercorrere le vicende raccontate nei primi quattro film della serie, reimmaginati, ovviamente, in forma Lego e raccontate con il classico humor che contraddistingue questi prodotti. Lego Jurassic World per Xbox One è acquistabile a soli 13,99€, offrendovi tanto divertimento a un prezzo ridotto.

» VEDI OFFERTA