Early Black Friday Amazon: Huawei MatePad T 10s ad un prezzo super!

Ormai i tablet sono oggetti entrati nella quotidianità, che li usiate per giocare, per lavorare, o per effettuare il classico uso casalingo tra navigazione in rete o l’uso delle app più comuni. Sono anche tanti i modelli che possono vantare una grande qualità, e oggi vi proponiamo il vostro tablet di riferimento! Infatti, nelle offerte Early Black Friday Amazon potete trovare il tablet Huawei MatePad T 10s ad un prezzo super, il migliore di sempre!

Il tablet Huawei MatePad T 10s ha dalla sua un display da 10.1 pollici 1920×1200 in Full HD, una fotocamera anteriore da 2MP e 5MP, perfette per fare delle foto di buona qualità e registrare le cose più importanti. Anche in caso di uso prolungato, o nelle ore notturne, il tablet vi viene incontro grazie alla certificazione TUV Rheinland per le luci blu ridotte.

Perfetto per tutta la famiglia, perché Huawei MatePad T 10s permette ai bambini di esplorare liberamente i contenuti adatti alla loro età tramite l’accesso a Kids Center. Per gli amanti della musica ci sono gli speaker dual stereo, due altoparlanti simmetrici che supportano la tecnologia Huawei Histen 6.1 per un’esperienza audio immersiva.

Huawei MatePad T 10s è dotato di un processore octa-core e un sofisticato algoritmo, per offrire una grafica ottima e performance ottimizzate. Tutto questo ad un prezzo veramente imperdibile perché potete acquistarlo a €125,99 invece dei €209,90 di listino, un’offerta davvero incredibile!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon