EA sta per spegnere i server di altri 3 giochi, per sempre (ed è una serie storica)

Continua la triste epurazione dei server dei giochi EA, messa ormai in atto dal publisher da diverse settimane e che mira a disattivare il supporto per quei titoli ormai non ritenuti più popolari.

Recentemente Electronic Arts non ha avuto molta fortuna con gli sparatutto, ma prima di puntare tutto sulla serie di DICE (trovate Battlefield 2042 a meno di 15 euro su Amazon) il publisher poteva contare su un’altra serie storica, che molti fan nostalgici ricorderanno con affetto.

Stiamo naturalmente parlando di Medal of Honor: la serie sparatutto è ormai rimasta dormiente da molto tempo, anche se recentemente c’è stato un tentativo di riportarla in vita con un capitolo in VR sviluppato da Respawn, riuscendo perfino nell’impresa di vincere un premio Oscar — sì, avete capito bene.

Sebbene Above and Beyond continuerà a restare in vita, almeno per il momento, lo stesso non si può dire per altri capitoli della serie: EA ha infatti annunciato di voler “staccare la spina” a ben 3 degli ultimi episodi.

Come riportato da Game Rant, il publisher ha svelato che il reboot del 2010, Airborne e Warfighter chiuderanno ufficialmente i battenti dal 16 febbraio 2023, aggiungendosi a una lunga lista di titoli in chiusura che comprende anche Mirror’s Edge.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista aggiornata con le date in cui i titoli del publisher spegneranno ufficialmente i loro server, che in alcuni casi potrebbero diventare addirittura ingiocabili:

Gatling Gears (19 gennaio 2023)

Mirror’s Edge (19 gennaio 2023)

NBA Jam: On Fire Edition (19 gennaio 2023)

Shank 2 (19 gennaio 2023)

Medal of Honor (16 febbraio 2023)

(16 febbraio 2023) Medal of Honor: Airborne (16 febbraio 2023)

(16 febbraio 2023) Medal of Honor: Warfighter (16 febbraio 2023)

Lo spegnimento dei server riguarderà non soltanto le edizioni PC, ma anche le versioni console rilasciate su Xbox 360 e PlayStation 3: presto non sarà dunque più possibile riuscire a giocare in multiplayer con questa storica serie.

In attesa che EA possa decidere di riportare nuovamente in vita il franchise, questi sono a tutti gli effetti le ultime settimane in cui potrete provare online questi sparatutto. Nel frattempo, i fan potranno ingannare l’attesa con un bellissimo remake PS1 realizzato dai fan.