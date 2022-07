Mass Effect 2 è il più amato, ma una feature è stata possibile solo grazie ai fan

Mass Effect 2 è uno dei rari casi in cui un sequel viene spesso considerato dai fan come un capitolo migliore rispetto al primo episodio: ciò è stato possibile non solo migliorando un gameplay inizialmente ancora acerbo, ma anche e soprattutto sviluppando ulteriormente il rapporto tra il Comandante Shepard e un cast di personaggi carismatici.

Il secondo capitolo della serie ha visto anche il ritorno di due dei personaggi più amati della trilogia (che trovate anche su Xbox Game Pass Ultimate, disponibile in sconto su Amazon): stiamo naturalmente parlando di Garrus e Tali, diventati per l’occasione anche possibili opzioni romantiche.

Sebbene fossero infatti due dei personaggi più amati anche nel primo episodio, il romance del primo episodio era rimasto legato esclusivamente a 3 personaggi: con Mass Effect 2 è stato però deciso di espandere le opzioni romantiche solo grazie alla passione dei fan.

Come riportato da TheGamer, a svelarlo è stato Drew Karpyshan, il writer responsabile di Mass Effect, durante una sessione AMA svolta su Reddit con i propri fan: Garrus e Tali sono diventati opzioni romantiche soltanto dopo aver visto quanto i fan amassero questi personaggi.

Karpyshan ha infatti compreso come mai i fan stravedessero per Tali, considerando il mistero di non poter mai riuscire a vedere il suo vero volto, ma ammettendo che la passione degli utenti per Garrus lo avesse spiazzato, confessando di non aspettarselo.

Pur avendo sottolineato di aver previsto fin dal principio il ritorno di entrambi i carismatici compagni, BioWare ha poi deciso di accontentare i fan e aggiungere Garrus e Tali alle opzioni romantiche da perseguire, che anche oggi sono tra le più popolari di sempre del franchise e hanno indubbiamente contribuito al successo di Mass Effect 2.

Se siete curiosi di scoprire voi stessi la trilogia, vi consigliamo di affrettarvi e approfittare della promozione di Amazon per il Prime Day: grazie a Prime Gaming potete riscattare gratis la Mass Effect Legendary Edition.