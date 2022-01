Dying Light 2 sta per uscire e i leak cominciano a spuntare come zombie

Dying Light 2 è sempre più vicino: il gioco uscirà per PC e console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il prossimo 4 febbraio, ovvero fra una manciata di giorni.

Dopo aver subito numerosi rinvii, finalmente gli appassionati potranno rimettere le mani sul sequel di uno dei giochi che più ha stupito in questi anni, facendo delle sue peculiari meccaniche di esplorazione e di spostamento le proprie carte vincenti.

Il titolo a tema zombie targato Techland recentemente si è trovato sulla bocca di tutti per numerose questioni, come quella relativa al numero di ore spropositato per terminare il gioco al cento per cento.

La notizia è stata poi precisata dal team che ha ridimensionato le credenze dei giocatori affermando che ovviamente per completare la pura e semplice campagna di Dying Light 2 ci vorranno molte meno ore.

Adesso sembra che sia uscito un leak (via The Gamer) abbastanza sostanzioso: si tratta di un video delle prime due ore di gioco.

Senza introdurci in spoiler di sorta, nelle cinematiche iniziali vengono riassunte le condizioni che hanno portato il mondo di Dying Light 2 a essere quello che è, con la diffusione del virus.

Vengono poi approfondite le meccaniche di crafting, che non si discostano da qualsiasi altro survival post apocalittico già noto: si raccolgono i materiali tramite una sorta di sesto senso del sopravvissuto, e si combinano insieme per creare utensili utili nell’avventura.

Viene anche mostrato lo skill tree che permette anche di sbloccare alcune abilità capaci di far raggiungere nuove aree precedentemente inaccessibili al nostro protagonista.

Infine vediamo anche una grande varietà di zombie, che non sono quelli a cui eravamo abituati in passato. Attenzione, insomma, in caso incappaste in degli spoiler: i leak sono già in giro.

Per concludere, se vistate chiedendo come gira Dying Light 2 su console di scorsa generazione come PS4 e Xbox One, adesso c’è un video che fugherà ogni vostro dubbio.