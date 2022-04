DX Racer Prince, sedia gaming comoda e di qualità, al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate anche la sedia gaming DXRacer Prince, che potete ora acquistare al prezzo più basso di sempre.

La sedia gaming DXRacer Prince è ideale sia per chi passa tanto tempo alla scrivania per lavorare e per chi lo fa per giocare. Dal momento che le sedie da gaming di alto livello – ossia quelle che garantiscono più salute alla vostra schiena – sono accompagnate da prezzi che ne rispecchiano la qualità costruttiva, lo sconto su questo modello è assolutamente da cogliere al volo.

La sedia gaming DXRacer Prince, che appartiene a uno dei più noti brand dedicati ai prodotti per giocatori, presenta una robusta base in nylon estremamente resistente. Lo schienale è regolabile in altezza e pienamente personalizzabile per la vostra postura ideale. Potete, ad esempio, reclinarlo per il massimo del comfort, oltre ad alzare o abbassare i braccioli, alzare o abbassare il cuscino lombare e sistemare a piacimento anche quello cervicale – che supporterà la vostra testa evitando di affaticarvi il collo mentre giocate.

Con un meccanismo di elevazione a gas di classe 4, la sedia gaming DXRacer Prince ha una portata massima di 150 Kg ed è quindi ideale anche per i giocatori robusti. I braccioli 1D regolabili in verticale, inoltre, vi aiutano a ridurre la pressione su braccia e spalle.

Solitamente la sedia gaming DXRacer viene proposto a 249€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 199€, con uno sconto del 20%, pari a un risparmio reale di 50€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un’ottima poltrona gaming a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.