DualShock 4 e controller gaming in forte sconto su Amazon

I possessori di console current-gen non abbandoneranno di certo le loro piattaforme preferite, visto che sono ancora moltissimi i giochi in uscita su PS4. Ecco perché abbiamo deciso di consigliarvi alcuni ottimi DualShock 4 e vari controller da gaming perfetti per ogni esigenza, offerti a prezzi davvero molto bassi e competitivi. Ovviamente, si tratta di offerte a tempo limitate presenti su Amazon, quindi non è detto che lo sconto rimanga così a lungo (ragion per cui, affrettatevi!).

Partiamo con il bellissimo DualShock 4 Controller Wireless V2, nella colorazione verde (o meglio, Green Camo), proposto al prezzo di soli 59,99€ contro i 74,99€ del costo base. Parliamo del 20% di sconto reale sul prezzo di listino, pari a 15,00€ di risparmio (con spedizione gratuita). Il secondo pezzo che vi segnaliamo è un controller davvero notevole se si cerca un rapporto bilanciato tra qualità e prezzo: parliamo del Razer Raiju Tournament Edition (2019), il pad da Gaming con o senza fili per PS4/PC, con configurazione con App Mobile, pulsanti azione Mecha-Tattili, Hair-Trigger-Mode, di colore nero, proposto al prezzo di 100,89€ contro i 149,99€ del prezzo di listino.

Le offerte speciali sui pad in offerta su Amazon continuano con l’elegante DualShock 4 Midnight, Blue – Special Edition, proposto al prezzo di 55,00€ contro i 74,99€ del prezzo base, paro a un risparmio reale di 19,99€ (ossia il 27% del prezzo di listino), seguito dall’altrettanto esclusivo Nacon Revolution Unlimited Pro Controller sempre per console PlayStation 4, proposto a un costo di 133,00€ contro i 169,99€ del costo di listino, vale a dire un risparmio di ben 36,99 € (22% di sconto).

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte Amazon