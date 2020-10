DualSense di PS5 già funziona sui giochi Xbox, ma non su PS4

Sony ha già inviato PS5 alla stampa e ai content creator americani, tra cui Austin Evans che, come fu per Xbox Series X, ha già cominciato a mettere sotto torchio la console.

Evans ha testato la compatibilità del controller DualSense con una manciata di dispositivi, non potendo mostrare molto altro per il momento.

Nel suo primo video, lo youtuber ha certificato che DualSense non funzionerà su PS4 ma si limiterà ad andare, nell’alveo delle console PlayStation, su PS5.

Di contro, com’era già noto, il DualShock 4 funzionerà su PlayStation 5 soltanto sui giochi PlayStation 4 fatti girare con la retrocompatibilità.

Nella clip possiamo però vedere come DualSense funzioni già a dovere su un laptop Surface Go, sebbene dopo l’accoppiamento l’analogico destro fosse «un po’ strano».

Tutti gli altri pulsanti, quelli frontali, la croce direzionale, i grilletti e i dorsali funzionano invece già in maniera corretta.

Evans ha anche collegato il controller con un telefono Google Pixel 5, esperimento andato a buon fine, utilizzando Xbox Game Pass tramite il cloud gaming.

Di fatto, il controller DualSense è già da subito compatibile attraverso il bluetooth e il gioco in streaming con i titoli Xbox inclusi nel catalogo del servizio in abbonamento.

Su Xbox Game Pass, il content creator ha giocato in particolare a Forza Horizon 4, verificando che il funzionamento è stato perfetto – con l’eccezione, chiaramente, delle feature del controller riservate a PS5 come i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Per il momento, comunque, è da rilevare come Sony non abbia posto limitazioni nell’uso del controller sui dispositivi capaci di rilevare il bluetooth e sui loro servizi, ma non abbia concesso agli utenti PS4 di utilizzarlo.

I controller Xbox Series X|S, al contrario, saranno compatibili anche con Xbox One S e Xbox One X, e viceversa, così come lo sono sulle altre piattaforme.