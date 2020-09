Volete vedere il controller DualSense di PS5 fatto a pezzi per scoprirne le componenti? Ecco fatto

Mentre l’uscita della console è attesa per il 12 novembre prossimo in USA, Australia e Giappone – e solo per il 19 novembre anche in Europa – sembra che alcuni esemplari di PlayStation 5, o quantomeno del suo controller DualSense, stiano già circolando.

A darne conferma non è solo Travis Scott, che ha sfoggiato DualSense sui social, ma anche un altro utente che, ritrovatosi tra le mani il nuovo controller di casa Sony, ha ben pensato di… farlo a pezzi per vedere come sia costruito all’interno. Le foto, pubblicate su Instagram, sono state rese più nitide dagli utenti di ResetEra in questo topic.

Se siete tra coloro che amano personalizzare i loro controller (o ripararli, laddove necessario, da sé), queste immagini vi possono suggerire come sarà costruito DualSense: vediamo che la mascherina nera frontale a contrasto costituirà una parte a sé rispetto al resto della scocca bianca, quindi non è da escludere che possa essere in qualche modo personalizzata dai più fantasiosi.

Vediamo nelle immagini anche la scocca posteriore e il chip del controller a cui si collegano i due stick analogici simmetrici.

DualSense fatto a pezzi per scoprirne le componenti

Vi ricordiamo che il controller DualSense esordirà ufficialmente sul mercato il 19 novembre. Sarà anche possibile acquistarne singolarmente ulteriori esemplari, al di là di quello già incluso nella confezione: trovate il pre-ordine di Amazon a questa pagina.

Tra le caratteristiche uniche di DualSense, secondo Sony, c’è il fatto che sia in grado di fornire feedback tattili: percorrere un tratto sterrato, ad esempio, dovrebbe dare sensazioni diverse rispetto a un tratto in asfalto, in un gioco di guida. Numerosi brevetti hanno anticipato ulteriori funzionalità per il controller, come la lettura dei dati biometrici, ma siamo ancora in attesa di scoprire se queste feature siano state effettivamente integrate o meno nel prodotto finale.