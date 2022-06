Dragon’s Dogma si aggiornerà con patch next-gen? Xbox ha brutte notizie

L’annuncio del secondo capitolo di Dragon’s Dogma ha riacceso un improvviso interesse da parte dei fan in tutto il mondo, acquisendo anche tanti nuovi giocatori pronti a riscoprire il primo amato episodio della saga.

Il GDR Open World di casa Capcom (potete acquistare l’edizione Dark Arisen in consegna rapida su Amazon) è infatti tornato a essere uno dei titoli più giocati nel weekend, grazie all’ottimo tempismo dei forti sconti sulle edizioni digitale.

I dati dell’edizione Steam hanno infatti sottolineato che Dragon’s Dogma non è mai stato così giocato da ben 6 anni: una notizia sicuramente importante anche per Capcom e che restituisce un dato importante sul grande interesse per la serie.

In attesa dunque di scoprirne di più sul secondo capitolo sviluppato con RE Engine, molti fan hanno iniziato a domandarsi se fosse possibile ricevere una patch per una migliore ottimizzazione next-gen: sfortunatamente, sembra che secondo Xbox ciò non sarà possibile.

Come riportato da Pure Xbox, il team di casa Microsoft ha infatti risposto alla possibilità di applicare l’FPS Boost su Dragon’s Dogma, la feature che consente di migliorare il frame rate in retrocompatibilità sulle console di ultima generazione.

Sfortunatamente, pare che il team Xbox abbia già analizzato tale possibilità, sottolineando chiaramente che tutti gli sforzi per applicare questa utile funzionalità sono stati inutili:

«Il team ha già indagato su Dragon’s Dogma mentre stavamo lavorando su FPS Boost. Sfortunatamente ci sono stati effetti indesiderati e imprevisti, il che significa che non è stato possibile candidarlo per il programma».

The team investigated Dragon's Dogma when we were working on FPS Boost. There were some unfortunate side effects which meant it couldn't qualify for the program. — Jason Ronald (@jronald) June 17, 2022

Trattandosi di un aggiornamento forzato e non curato dagli stessi sviluppatori, evidentemente l’FPS Boost deve aver causato qualche bug grafico e di giocabilità talmente grave da aver costretto Xbox a non prenderlo nemmeno in considerazione.

Insomma, se dovesse mai arrivare una patch next-gen per Dragon’s Dogma, dovrà essere la stessa Capcom ad occuparsene tenendo in considerazione il mercato console, ma attualmente le probabilità che ciò accada sembrano davvero molto basse.

Non è comunque da escludere che possano esserci sorprese in arrivo: del resto, Capcom ha già ammesso che si tratta di un franchise importante. Qualora arrivassero ulteriori novità sulla vicenda, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.