Dragon’s Dogma: il trailer italiano ci prepara alla serie Netflix

Alcune settimane fa Netflix ha annunciato che la serie anime originale basata su Dragon’s Dogma sarà lanciata il prossimo 17 settembre 2020.

L’opera, diretta da Shinya Sugai e realizzata grazie ad una collaborazione tra Hiroyuki Kobayashi e Takashi Kitahara di Capcom e Taiki Sakurai di Netflix, è basata sul videogioco omonimo uscito ormai sette anni fa.

Ora, il colosso dello streaming ha rilasciato il trailer in italiano, in grado di immergerci nella particolare atmosfera fantasy dello show. Lo trovate come di consueto nel player sottostante.

La sceneggiatura è scritta da Kurasumi Sunayama, mentre il character design è curato da Iku Nishiumura. La prima stagione sarà composta da 7 episodi.

La trama seguirà le vicende di Ethan, un uomo tornato in vita come Arisen che sarà presto chiamato ad uccidere un Drago leggendario che ha sterminato la sua famiglia e strappato letteralmente il suo cuore dal petto. Durante la sua odissea, Ethan combatterà contro demoni che rappresentano i sette peccati capitali, non sapendo però che ogni mostro che ucciderà lo porterà a perdere gradualmente la sua essenza umana.

Il gioco originale è stato lancio da Capcom su Xbox 360 e PlayStation 3 nel lontano mese di maggio del 2012. Ad aprile dell’anno successivo venne pubblicato Dragon’s Dogma: Dark Arisen, versione riveduta e migliorata del gioco sempre per Xbox 360 e PS3, cui seguì una versione PC a gennaio 2016.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen è stato poi ripubblicato anche su console PlayStation 4 e Xbox One ad ottobre 2017, mentre durante il mese di aprile 2019 il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch.

Nella nostra recensione della versione per la piattaforma ibrida vi abbiamo spiegato che «la struttura open world non troppo dispersiva, un sistema di gioco scandito da un’anima da hack ‘n’ slash dannatamente godibile e un comparto grafico eccellente nonostante gli anni rendono l’RPG Capcom un titolo da recuperare al volo nel caso lo si fosse perso ai tempi della sua uscita originale.»