Dragon Quest Builders 2, il video che spiega ‘le 3 cose del gioco che potresti non sapere’

Dragon Quest Builders 2 è disponibile da alcuni giorni su console PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Il nuovo block-building RPG di Square Enix è un’esperienza a sé stante che farà divertire sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori con il suo gameplay, l’enorme mondo di gioco, una nuova modalità co-op e opportunità di costruzione infinite.

Nintendo ha ora pubblicato un video in cui vengono elencate ‘le tre cose del gioco che potresti non sapere’. Trovate il filmato in questione poco sotto.

Potete trovare a questo indirizzo la nostra video recensione di Dragon Quest Builders 2, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.it.

Voi ci state giocando?

Fonte: GN