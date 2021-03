Dragon Age, arriva da BioWare un nuovo intrigante artwork!

Il prossimo Dragon Age è sicuramente uno dei titoli più attesi dagli amanti dei giochi di ruolo e il motivo è presto detto: dopo aver salutato definitivamente Anthem e il suo ventilato ritorno con il nome Anthem Next, infatti, BioWare è ora concentrata su alcuni dei suoi franchise più famosi sotto Electronic Arts – e sta lavorando per fare in qualche modo “rinnamorare” i suoi fan dopo la triste vicenda del gioco precedente.

Così, mentre tutti siamo in attesa di novità, ecco che arriva dal produttore esecutivo Christian Dailey un nuovo concept art del gioco: in un tweet dove ha interpellato anche Matthew Goldman, direttore creativo del gioco, Dailey scriveva poche ore fa «buon venerdì, amici! Tenetevi lontani dalla pioggia, rimanete al sicuro e godetevi il weekend».

Il concept art condiviso da BioWare a tema Dragon Age

A queste parole, come se niente fosse, faceva seguito un concept art che riprende lo stile un po’ cartoon che abbiamo visto anche in passato (ricorderete gli artwork di Dragon Age Inquisition, ad esempio) e che mostra un personaggio – probabilmente con il dono della magia – mentre torreggia davanti a uno sfondo fatto di contrasti cromatici e pioggia torrenziale. La scelta della palette rimanda a quelle di alcune tavole che abbiamo già visto per il gioco, che sembra proprio volersi caratterizzare con forti contrasti cromatici, rispetto al passato.

Come è facile immaginare gli appassionati si stanno già interrogando in merito a che indizi possa nascondere questa illustrazione e alle caratteristiche del personaggio.

In attesa di ulteriori novità, vi ricordiamo che Dragon Age 4 (o qualsiasi sia il titolo finale) non ha ancora una data di release né una finestra di lancio. Di recente, tuttavia, abbiamo appreso da fonti affidabili che il gioco ha cambiato rotta rispetto all’idea iniziale, abbandonando un modello multiplayer – complice proprio Anthem – in favore di più tradizionale schema per singolo giocatore, visto anche il successo di altri titoli di EA, come Star Wars Jedi: Fallen Order, che hanno fatto felici i giocatori amanti del single-player.

