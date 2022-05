Dragon Age 4 non esce? Arriva la remaster del primo capitolo (dai fan)

Fan di Dragon Age, questa notizia è per voi: Dalishious ha infatti rilasciato un’imperdibile remaster fatta in casa per il primo capitolo della serie, ossia Dragon Age Origins.

Se Dragon Age Inquisition (che trovate anche su Amazon) è stato infatti il canto del cigno per la serie, nessuno dimentica anche uno dei capitoli classici più amati.

Il tutto, mentre la lavorazione del prossimo e attesissimo Dragon Age 4 continua spedita, nonostante la data di rilascio non sia proprio dietro l’angolo.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, l’occasione per recuperare questo piccolo classico in una versione riveduta e corretta è davvero molto ghiotta.

Secondo il modder, lo scopo di questa mod totalmente gratuita è quello di rendere Dragon Age Origins un po’ meno datato, pur mantenendo il suo stile e le sue sensazioni memorabili.

Per ottenere questo risultato, il fan ha aggiornato le texture del gioco con alcune tecniche di intelligenza artificiale all’avanguardia.

I giocatori possono anche trovare alcune nuove opzioni e preset per la creazione dei personaggi, oltre all’headmorph per la maggior parte degli NPC, tinte più vivaci per quanto riguarda la pelle, i capelli e gli occhi dei personaggi e alcune modifiche alle cute-scene, dotate ora di un’atmosfera più cinematografica.

Poco sotto (e sopra), alcuni screen che mostrano la differenza tra la nuova versione e l’edizione vanilla:

Ovviamente, ricordiamo che si tratta di un progetto rigorosamente non ufficiale, e quindi non autorizzato da EA in alcun modo o forma.

Potete scaricare in ogni caso la mod da questo indirizzo, godendovi anzitempo questa rimasterizzazione non ufficiale (che richiede il Large Address Aware per funzionare).

Nel mentre, che si fa nell’attesa di Dragon Age 4? Si collezionano gadget della saga, come questa statua clamorosa e dettagliatissima di Morrigan.

Ricordiamo che Tom Henderson ha rivelato come non ci sia «alcuna possibilità» che Dragon Age 4 possa uscire nel 2022.