Down in corso su PlayStation Network: problemi con account, Store e giochi

Mentre molti giocatori erano pronti, magari al rientro a casa dal lavoro, a godersi il neo-uscito Stray sulla loro PS5, purtroppo segnaliamo che sono in corso dei problemi su PlayStation Network che coinvolgono un po’ tutti i servizi della piattaforma di casa Sony.

Se, quindi, state sperimentando delle difficoltà in questo momento, sappiate che non è una vostra impressione e che non siete gli unici: come segnalato dalla pagina ufficiale dello status PSN di Sony, disponibile a questo link, ora come ora ci sono inciampi in praticamente tutti gli aspetti dell’esperienza.

In merito alla gestione dell’account, Sony scrive «potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza». I problemi sono legati sia all’accesso che alla creazione che alla modifica dell’account.

Ci sono problemi in corso su PSN, segnala Sony

Problemi anche per l’uso di giochi e social: dalle ore 19.30 italiane Sony segnala quanto segue:

«Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza».

In merito a PlayStation Store, le difficoltà sono purtroppo molto diffuse sulle principali funzionalità: è possibile cercare i giochi o riscattare codici promozionali, ma al momento non è possibile acquistare, scaricare o sfogliare la libreria di titoli.

«Potresti avere difficoltà ad acquistare prodotti da PlayStation Store. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente» precisa Sony.

Anche il noto sito Down Detector sta venendo investito da segnalazioni da parte degli utenti, arrivate dalle 19.30 in poi, con molti giocatori che stanno condividendo le loro difficoltà per rendere noto quanto prima il problema.

Speriamo che l’intervento di Sony porti a una rapida soluzione, soprattutto perché è la prima volta che un gioco arriva dal day-one su PlayStation Plus e vedere i servizi online faticare in coincidenza con questa occasione non farà la felicità degli abbonati.

Nei giorni scorsi avevamo parlato anche delle caratteristiche di PlayStation Plus Premium, che non ci ha convinto pienamente e ci porta a ritenere il tier Extra come quello al momento più appetibile.