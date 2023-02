Chiude un altro battle royale, ed era stato lanciato solo sei mesi fa

C’è stato un momento in cui, assentandosi per dieci minuti, era plausibile tornare alla scrivania per accorgersi che era stato lanciato un nuovo battle royale.

Si, è un’iperbole, ma ci siamo capiti: questo tipo di esperienza competitiva, portato alla ribalta da progetti come Fortnite e PUBG, ha fatto tantissimi proseliti, diventando anche un punto di riferimento per giochi come Call of Duty: Warzone e PUBG.

L’altra faccia della medaglia, però, è che quando qualcosa è così popolare, diventa sempre più difficile ritagliarsi una propria nicchia in mezzo a un pubblico già affezionato a qualcos’altro. Lo sa ad esempio Ubisoft, con il suo HyperScape finito rapidamente in soffitta, e indubbiamente lo sa anche Epic Games, che in queste ore ha confermato la chiusura di Rumbleverse, a sei mesi dal lancio del gioco, che avvenne solo l’11 agosto 2022.

La notizia arriva da un comunicato sul sito ufficiale di Rumbleverse, dove Epic e Iron Galaxy hanno confermato l’addio a questo battle royale a distanza ravvicinata – in cui ci si affrontava in scontri fisici dalla breve distanza, in stile wrestling: la chiusura è attesa per il prossimo 28 febbraio. Prima, però, ci sarà un aggiornamento che rimuoverà tutte le opzioni di monetizzazione, sbloccando tutti i contenuti per ogni giocatore.

We have an important announcement to share. On February 28, 2023, Rumbleverse servers will go offline. Players who have made any purchase since launch will be eligible for a refund. We thank you so much for playing. Please see the full details on our blog https://t.co/VNJ9U7bCeX pic.twitter.com/qi9clgDerb — Rumbleverse (@Rumbleverse) January 31, 2023

E se avete speso dei soldi nel gioco, attenzione, perché sarete rimborsati, a prescindere dalla vostra piattaforma. Il team parla di rimborsi per i Battle Pass e acquisti della valuta in-game che era disponibile nello store. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma vi raccomandiamo di tenere d’occhio il profilo Twitter ufficiale del gioco per ogni possibile update.

«Iron Galaxy Studios ed Epic Games sono molto dispiaciute di far sapere che la Stagione 2 sarà l’ultima per Rumbleverse» leggiamo, nel comunicato ufficiale. «Questo progetto è stata un’opera d’amore che voleva creare una nuova esperienza in un genere di giochi popolare e altamente competitivo. Se sei stato parte di questo viaggio, ti ringraziamo – sia che tu abbia fatto parte dei primi test, sia che ti ci fossi appena lanciato».

«Siamo davvero grati ai giocatori che si sono uniti alla Rumble con noi» chiudono sviluppatori e publisher. «Grazie».

Solo poche ore fa, ricordiamo, era stato confermato da EA anche l’addio alla versione mobile del suo amato Apex Legends.