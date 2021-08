Doom, Quake e altri titoli Bethesda con sconti sino all’85% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione, per festeggiare il Quakecon 2021, inerente ai videogiochi pubblicati da Bethesda che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti consistenti sino all’85%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo i classici DOOM II + Final DOOM, proposti ad appena 2,29€, oppure potete buttarvi su Quake: The Offering e Quake II: Quad Damage, entrambi acquistabili a soli 2,99€, che vi consentiranno di rivivere i primi due capitoli della storica serie, comprese le espansioni. Continuando sui filoni dei ricordi, non potevamo di certo non mettere in rilievo anche Heretic + Hexen Collection, che ci riporta alla mente che è passato fin troppo tempo dall’ultima apparizione della serie sui nostri schermi.

Passando a titoli più “moderni”, piuttosto interessanti sono gli sconti applicati a Dishonored – Definitive Edition e Dishonored 2, che potete portarvi a casa entrambi per la modica cifra di appena 5,99€. Continuiamo con Wolfenstein: The New Order, reboot della storica saga proposto a soli 5,99€, mentre, se volete buttarvi su qualcosa di più vecchio stampo, trovata anche Return to Castle Wolfenstein, acquistabile a poco più del prezzo di un caffè (soli 1,59€).

Le offerte di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

