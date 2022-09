Disney+ Day: abbonati a soli 1,99€ per un mese!

Per festeggiare l’8 settembre, definito Disney+ Day, giorno durante il quale si celebra l’amore verso il mondo Disney, il noto gigante americano ha lanciato una nuova imperdibile occasione che vi permetterà di pagare il primo mese di abbonamento al servizio Disney+ appena 1,99€, usufruendo quindi di uno sconto superiore al 75%.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato: solo fino a domani, venerdì 9 settembre! Vi consigliamo di non perdere altro tempo e approfittare di questa fantastica occasione, che vi permetterà di accedere ad un vasto catalogo di film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora, costantemente in aggiornamento.

Oltre ai classici Disney, su Disney+ sono presenti tantissimi altri contenuti per grandi e piccini, a partire dagli splendidi documentati firmati National Geographic, passando ai cinecomic Marvel per finire alla sezione Star, nella quale trovate anche film e serie per adulti, come American Horror Story. Inoltre, su Disney+, proprio in occasione del Disney Day, sono arrivati il live action di Pinocchio, Thor: Love And Thunder, il documentario “Avventure Estreme con Bertie Gregory“, la serie animata “Cars on the Road” e molto altro.

Ricordiamo che su Disney+ trovate anche tutti i film Disney a poca distanza dalla loro uscita al cinema e, grazie alla funzionalità GroupWatch, potrete visionare i contenuti e commentarli anche mentre vi trovare lontani dai vostri amici e/o cari.

Cosa state aspettando? Sfruttate immediatamente questa occasione per testare il servizio e innamorarvi dei suoi contenuti. Ricordiamo che, se vorrete continuare, l’abbonamento annuale costa 89,99€. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.