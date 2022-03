Disney+: abbonati ora e risparmia oltre il 15% con il piano annuale!

Se adorate i film Disney, che siano di animazione o meno, l’universo di Star Wars o i cinecomic Marvel, Disney+ è il servizio che fa per voi! E non è tutto! Disney+ offre anche tutti i contenuti targati Fox, dai film alle serie TV, costituendo un hub dove trovare tantissimi contenuti per tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti! L’abbonamento a Disney+ costa 8,99€ al mese, ma vi consigliamo sicuramente quello annuale, che potete avere a soli 89,90€, risparmiando oltre il 15% rispetto a quello mensile!

Disney+ vi permette di accedere ad un vasto catalogo di film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora, costantemente in aggiornamento. Oltre ai classici Disney, su Disney+ sono presenti tantissimi altri contenuti per grandi e piccini, a partire dagli splendidi documentati firmati National Geographic, passando ai cinecomic Marvel per finire alla sezione Star, nella quale trovate anche film e serie per adulti, come American Horror Story, Alien, X-Files e molto altro ancora.

Tra le ultime novità, non possiamo che citarvi No Exit, thriller prodotto da 20th Century Fox nel quale Darbu Thorne, una donna in viaggio per un’emergenza di famiglia, resta bloccata in una tormenta ed è costretta a fermarsi in un’area di servizio con degli sconosciuti. Qui, si imbatte in una ragazza rapita nascosta in un furgone e lei dovrà scoprire l’identità del rapitore. Ricordiamo che su Disney+ trovate anche tutti i film Disney a poca distanza dalla loro uscita al cinema e, grazie alla funzionalità GroupWatch, potrete visionare i contenuti e commentarli anche mentre vi trovare lontani dai vostri amici e/o cari.

Vi consigliamo assolutamente di abbonarvi a Disney+ per questo e tantissimi altri contenuti di cui innamorarvi! Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.