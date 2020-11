DiRT 5, eccolo sfrecciare su PS5: sfrutterà feedback aptico e grilletti adattivi

DiRT 5, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, è un videogioco di guida arcade sul quale dovreste assolutamente mettere le mani. E, secondo Codemasters, meglio ancora se doveste farlo direttamente su next-gen, nel caso specifico su PlayStation 5.

Dopo aver mostrato da vicino il gioco su Xbox Series X, infatti, la software house britannica ha pubblicato un nuovo gameplay di DiRT 5 su PS5, che mostra il gioco in azione sulla console next-gen di casa Sony. Viene confermato da David Springate, technical director del progetto, che giocheremo fino a 120 fps, per il massimo della fluidità, e che il titolo sfrutterà pienamente le caratteristiche del controller DualSense.

In particolare, lo sviluppatore sottolinea come i grilletti adattivi saranno regolati, nella loro resistenza, a seconda del tipo di terreno e tracciato che staremo affrontando, garantendo «un’esperienza che non avete mai vissuto prima»; anche il feedback aptico farà la sua, restituendovi tante tipologie diverse di vibrazioni e sensazioni, rendendo l’esperienza tattile più ricca che in passato.

Attendiamo ovviamente di mettere le mani in prima persona su DiRT 5 su PS5 per raccontarvi di più del suo approccio a DualSense: in attesa di quel momento vi ricordiamo che abbiamo parlato approfonditamente delle sensazioni date dal controller nel nostro video, dove lo abbiamo messo alla prova con Astro’s Playroom.

L’uscita del gioco è attesa per il 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One, ma dai loro day-one sarà anche sulle console next-gen.