DiRT 5 sarà gioco di lancio di Xbox Series X, ecco un video gameplay next-gen

Fin dal momento del suo annuncio, DiRT 5 ha sempre strizzato l’occhio alla next-gen, parlando dell’obiettivo di raggiungere i 120 fps sulle console di prossima generazione. Prossima generazione che sarà accompagnata mano nella mano – o mano sul volante, fate voi – proprio dal titolo corsistico di casa Codemasters.

In data odierna, dopo tutti i dettagli ufficiali su Xbox Series X e Xbox Series S annunciati da Microsoft, infatti, il publisher e sviluppatore britannico ha confermato che potrete acquistarlo ora per Xbox One, atteso per il 6 novembre prossimo sull’attuale generazione, sarà disponibile fin da subito anche sulle console next-gen di Microsoft, per le quali fungerà da titolo di lancio.

DiRT 5 sarà un titolo di lancio di Xbox Series X e S

Ad accompagnare la notizia è un video gameplay inedito che arriva proprio dall’edizione per Xbox Series X/S e PlayStation 5 del gioco, che ce lo mostra in azione in uno scenario notturno di New York, East River. Ve lo proponiamo in embed di seguito.

Codemasters ha anche confermato che il gioco sarà Smart Delivery: significa che potrete acquistarlo ora per Xbox One e, una volta arrivato su next-gen, la stessa copia funzionerà anche su Xbox Series X e Xbox Series S.

Per tutti gli ulteriori dettagli su DiRT 5 vi rimandiamo alla video anteprima completa del nostro Paolo Sirio, che di recente si è misurato anche con la modalità Playgrounds.