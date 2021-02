Dinos Reborn non è il nuovo Dino Crisis (ma strizza l’occhio a Turok)

Da anni anni i giocatori chiedono a gran voce un remake o un sequel di Dino Crisis, la serie di survival horror coi dinosauri nata sulla PlayStation originale e proseguita (in maniera piuttosto blanda) sulle console a 128-bit con i mediocri Dino Crisis 3 e Dino Crisis – Gun Survivor.

Fortuna vuole che, a differenza della Casa di Mega Man, molti sviluppatori non hanno invece abbandonato il fascino dell’epoca giurassica (dopotutto, Jurassic Park ha fatto scuola). Dinos Reborn è infatti il titolo di nuovo titolo in soggettiva – sulla falsariga di Turok – che metterà i giocatori all’interno di un mondo in cui i sauri regnano ancora sovrani sulla Terra.

Sviluppato da HardCodeWay e dall’editore polacco Vision Edge Entertainment, si tratta del primo progetto del team di developer. Poco sotto, trovate l’affascinante trailer di annuncio (via IGN.com):

Dinos Reborn prevede di combinare esplorazione open world, survival ed enigmistica ambientale. Il giocatore vestirà i panni di un uomo privo di memoria, su un pianeta che ricorda molto la Terra ai tempi dei dinosauri. Oltre a dover gestire la fatica, la fame e la sete, il protagonista dovrà cacciare e combattere i dinosauri, creare oggetti chiave per la sua sopravvivenza e risolvere il mistero dietro al ritorno dei giganti che dominarono il pianeta 65 milioni di anni fa.

Il trailer mostra una varietà di strumenti in dotazione al giocatore, come accette e pistole a dardi. Gli ambienti vanno da lussureggianti foreste a spiagge, passando per alcuni misteriosi laboratori abbandonati ricoperti di vegetazione. Maggiori informazioni sul gioco saranno rilasciate entro la fine dell’anno.

Al momento Dinos Reborn è previsto per il rilascio per PC, PlayStation e console Xbox nel corso del 2022.