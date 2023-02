Diablo 4, l’open beta è molto vicina: Blizzard anticipa l’annuncio imminente

L’open beta di Diablo 4 sembra ormai essere pronta a mostrarsi: Blizzard ha confermato di essere pronta a fare un annuncio importante proprio a partire da questo mese per l’atteso quarto capitolo della saga.

Nei prossimi giorni dovremo dunque scoprire ufficialmente tutti i dettagli della prova anticipata dell’ultimo episodio della celebre saga action RPG (potete prenotarlo su Amazon), per il cui annuncio potrebbe perfino esserci già una data.

In attesa dell’uscita ufficiale, che ricordiamo essere attualmente prevista per il prossimo 6 giugno, l’SVP di Blizzard ha anticipato l’annuncio di ulteriori dettagli per l’open beta, lasciando intendere che questo mese sia previsto proprio un momento ideale per presentarlo.

Come ricordato da ComicBook, tale evento dovrebbe essere la Fan Fest 2023 organizzata da IGN.com e che si svolgerà tra il 17 e il 18 febbraio, dato che la casa di sviluppo ha già confermato la propria partecipazione.

Rod Fergusson non ha voluto svelare ulteriori dettagli sul presunto annuncio della beta, ma ha svelato che il reveal avverrà «presto» e lasciato intendere che scopriremo tutti i dettagli proprio a febbraio 2023.

Soon! If only we were presenting at some sort of gaming moment this month where one might announce such a thing… — Rod Fergusson (@RodFergusson) February 2, 2023

Considerando che proprio Diablo 4 è uno dei giochi che dovrebbe comparire nell’evento, è altamente probabile che l’SVP di Fergusson stesse anticipando proprio tale occasione: se confermato, l’annuncio della open beta dovrebbe dunque arrivare già dalla prossima settimana.

Naturalmente non possiamo sapere con assoluta certezza se sia davvero questa la manifestazione prevista o se sia previsto un ulteriore evento a sorpresa, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Chissà se sarà fatta chiarezza anche sull’ultima polemica emersa nelle scorse ore: i fan hanno infatti scoperto che anche per giocare interamente in single player sarà necessaria una connessione online costante, con tanto di abbonamento dedicato per il multiplayer su console.

Nelle ultime settimane è inoltre emerso un report particolarmente preoccupante sullo stato del gioco: diversi sviluppatori hanno denunciato una pessima gestione del titolo e problemi gravi da non sottovalutare. Tuttavia, occorre ricordare che Blizzard non ha mai confermato tali accuse.