Desktop gaming MSI con RTX 3060 scontato di 600€ da MediaWorld

Se stavate pensando di acquistare un nuovo desktop gaming veloce e in grado di farvi giocare al meglio con tutti i videogiochi attualmente in commercio, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente la nota catena MediaWorld offre la possibilità di avere il desktop gaming MSI Infinite S3 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il desktop gaming MSI Infinite S3 offre tutta la potenza necessaria per giocare alla grande, grazie al processore esa-core Intel Core i5-11400F di undicesima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM e 1 TB di velocissimo SSD. Ovviamente quando si parla di gaming non si può che considerare la scheda video come componente quasi principale per la configurazione. In questo caso, è presente una NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di GDDR6, che vi permette anche di godere di tutte le ultime tecnologie, come DLSS e Ray Tracing.

Il desktop gaming MSI Infinite S3 presenta un’estetica accattivante che di certo non lo farà passare inosservato sulla vostra scrivania, con uno chassis dotato di forme attraenti e LED RGB nella parte frontale, mentre le generose feritoie per la ventilazione assicurano che i componenti interni siano ben dissipati. Il desktop gaming MSI Infinite S3 offre un accesso semplificato al suo interno, consentendo di effettuare eventuali upgrade in futuro con facilità.

Solitamente il desktop gaming MSI Infinite S3 viene venduto a 1.999€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.399€, con uno sconto del 30,02% e un risparmio reale di 600€. Si tratta di un’occasione imperdibile per accaparrarsi un ottimo desktop gaming a prezzo scontato!

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel portale trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, vi suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.