Demon’s Souls per PS5 al prezzo più basso di sempre

Le meraviglie all'inizio del remake

Remake del titolo uscito originariamente per PS3, Demon’s Souls è stato sviluppato dai ragazzi di Bluepoint Games, i quali hanno ritoccato il materiale originale per ampliarlo e rielaborarlo nel pieno rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay ed al suo level design.

È stata aggiunta una pletora di nuove animazioni, sia per il personaggio che controllerete, sia per i nemici: nel nuovo Demon’s Souls sono adesso più credibili e realistiche, ci sono dei movimenti di raccordo che ricuciono delle slegature e sono decisamente più naturali; quella sensazione di ingessatura di certe movenze è finalmente sparita, trasformando un gioco schiacciato dal peso degli anni in un soulslike moderno, con personaggi meno goffi. E ciò lo noterete in particolar modo quando sceglierete le classi più inclini a una maggiore agilità, che si fanno notare per una mobilità ancora più accentuata e morbida.

Nella nostra recensione, nella quale abbiamo premiato il prodotto con un eccellente 8,8, abbiamo affermato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

