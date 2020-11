Demon’s Souls inarrestabile: più recensioni escono, più sale la media voto

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato le prime valutazioni ottenute da Demon’s Souls, che stava riscuotendo ottimi responsi dalla critica. Le impressioni a caldo sono state ora confermate dalle recensioni definitive – tra cui quella del nostro Domenico Musicò, che è stato colpito dal lavoro svolto da Bluepoint Games e ha assegnato un 8,8/10.

Nel frattempo, più le recensioni sono andate ad accumularsi su Metacritic, più alta è diventata la media voto del remake: al momento si attesta su 93/100. Questi alcuni dei voti registrati in giro per il mondo:

Push Square – 10

VGC – 10

TheGamer – 10

Digital Chumps – 9,5

Areajugones – 9,3

Game Informer – 9,3

Press Start – 9

GameSpot – 9

Millenium – 9

4Players.de – 9

Screen Rant – 9

SpazioGames.it – 8,8

Video Chums – 8,4

Demon's Souls è un gioco di lancio di PlayStation 5

Anche un altro sito aggregatore, OpenCritic, segnala un’ottima media voto per il gioco, evidenziando recensioni per 91/100. Sembra insomma che Demon’s Souls abbia messo d’accordo tutta la critica, che ha assegnato valutazioni molto alte al lavoro di remake del gioco uscito originariamente su PlayStation 3.

Demon’s Souls è già disponibile in USA, mentre in Europa per giocarci dovrete aspettare di mettere le mani su una PlayStation 5, dal 19 novembre prossimo. In attesa di testarlo con mano, avete già letto le nostre FAQ dedicate alla console?