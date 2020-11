Demon’s Souls ha già oltre 180 video guide su PS5

Demon’s Souls non è certo noto per essere uno dei titoli più accessibili nella storia del gaming, ma questo potrebbe presto cambiare.

Bluepoint Games ha infatti rivelato di aver messo in campo uno sforzo massiccio per far sì che più utenti possibili possano giocare il remake del soulslike e goderselo.

Come spiegato dal creative director Gavin Moore a The Washington Post, sono già state create 180 video guide che saranno disponibili nella dashboard di PS5 al lancio.

Questo permetterà di «rimuovere le barriere al gameplay» fornendo suggerimenti ai giocatori bloccati in un certo livello o di fronte ad un boss.

Le video guide sono un’aggiunta riservata agli abbonati a PlayStation Plus e compariranno tra le schede delle Attività di PS5.

Potranno essere attivate come video in sovrimpressione che potremo mantenere in un angolo dello schermo in modo da seguirne pedissequamente i passi.

L’ideale per un gioco così complesso come Demon’s Souls, e Bluepoint Games si è fatta indubbiamente trovare pronta all’appuntamento anche complice la familiarità già acquisita negli anni col gioco.

A detta di Moore, un altro «game changer» sarà l’SSD, dal momento che «con l’originale penso che la frustrazione procurata dal gioco non venisse dal morire o dalle sfide».

«Veniva dai lungi tempi di caricamento, in attesa di tornare nel gioco per vendicarsi e riprendere le proprie anime e portare avanti la tua avventura. Adesso? Il tuo personaggio muore e sei subito di nuovo dentro».

Il titolo sarà disponibile dal 12 novembre ed è stato mostrato soltanto la scorsa settimana in un lungo gameplay trailer.

Nel weekend, abbiamo appreso a sorpresa che non supporterà il ray tracing, diversamente da quanto promesso in origine.