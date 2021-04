Demon’s Souls ed altri giochi PS5 a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai videogiochi PS5.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo Demon’s Souls, che attualmente potete portarvi a casa a soli 55,90€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 24€. Remake del titolo uscito originariamente per PS3 ad opera dei ragazzi di Bluepoint Games, Demon’s Souls è stato realizzato a partire dal materiale originale, che è stato successivamente ampliato e rielaborato nel pieno rispetto della sua visione, rimanendo fedeli alla storia, gameplay e level design.

Nella nostra recensione, nella quale abbiamo premiato il prodotto con un eccellente 8,8, abbiamo affermato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

