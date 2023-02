Tra un grande nome e l’altro, ricordatevi di Planet of Lana

Si sta facendo attendere, Planet of Lana. Da quando è stato presentato, il titolo a scorrimento bidimensionale ha conquistato l’attenzione di molti – compresa chi vi scrive – soprattutto per la sua direzione artistica, dai colori vivaci e capace di attirare magneticamente l’occhio.

L’uscita è andata via via slittando ma, ora che abbiamo potuto passare la prima ora in compagnia del gioco, grazie a una demo resa disponibile durante lo Steam NextFest (e che potete scaricare anche voi, qui) la sensazione che già ci eravamo fatti è anche più forte: prendetevi tutto il tempo che serve. L’amore per i dettagli ha bisogno di non avere fretta.

E Planet of Lana amore per i dettagli sembra averne un bel po’.

Planet of Lana e lo stile che è di casa

Una volta scaricata la demo, ho scoperto con mia enorme sorpresa che gira anche su Steam Deck – e perfettamente. Se, quindi, non avete un PC ma avete portato a casa la handheld di casa Valve, questa è un’ottima notizia anche per il gioco finale: difficile immaginare che la demo sia così bene ottimizzata e che il gioco possa essere non compatibile, quando uscirà.

Fatta questa dovuta premessa, l’atmosfera priva di dialoghi di cui gli sviluppatori ci avevano accennato si fa subito sentire. Planet of Lana non ha bisogno di dire nulla e i suoi scenari illustrati a mano, accompagnati da una scelta delle palette di colori pastellata e adorabile, colpisce nel segno.

A infiocchettare il primo impatto ci sono anche le musiche di Takeshi Furukawa (The Last Guardian)– ed è difficile immaginare un compositore più azzeccato, per questi scenari che si dividono tra gli echi vuoti della solitudine e la vivacità della vegetazione.

Vegetazione che, dal punto di vista tecnico, sorprende in positivo: sul display di Steam Deck, il mondo bidimensionale di Planet of Lana è vivo e le fronde degli alberi che si agitano al vento, anziché accontentarsi di fare passivamente da sfondo, restituiscono una grande sensazione di pace.

Abbiamo notato qualche rallentamento qua e là quando il gioco stava silenziosamente caricando le prossime parti di scenario (niente di compromettente) ed è lecito aspettarsi che l’opera possa venire ottimizzata meglio per Deck, in futuro. Per il momento, comunque, la resa del comparto tecnico fa tutto quello che deve fare e lo fa molto bene.

La direzione artistica di Planet of Lana è semplicemente ipnotica

A questo, si somma anche un comparto animazioni davvero curato. I movimenti della protagonista, del suo piccolo amico e dei robot che tenteranno di farvi la festa sono credibili, ben definiti, dettagliati.

Il senso di coinvolgimento è aiutato dalla grande naturalezza con cui le immagini si muovono – che stiate compiendo un salto, trascinando una cassa o aggrappandovi a una corda come il miglior Pitfall – ed è un piacere vedere un’opera che conta su questo stile riuscire a renderlo animato e vivo in modo così credibile.

Partire all’avventura

Come lasciavano intuire i video pubblicati dagli sviluppatori, Planet of Lana è strutturato come un’avventura puzzle-platform in 2D, in cui la nostra protagonista – accompagnata da un buffo animaletto che le fa da companion – cerca di svelarci di più su quanto accaduto al pianeta in cui si trova, dove sembra che non ci siano altre forme di vita se non alcuni robot-sentinella non di certo socievoli.

Spostandosi a destra o sinistra, arrampicandosi di qua e di là, saltando o chinandosi, è possibile esplorare i diversi scenari che scorrono via via che procediamo. Il cuore del gameplay risiede però soprattutto nelle interazioni possibili tra la protagonista e il suo companion.

L’animaletto in questione, infatti, segue la ragazza, Lana, fino a prova contraria: premendo un pulsante è possibile dirgli di fermarsi, o farlo smuovere. Inoltre, è anche possibile indicargli specificamente un punto da raggiungere. Questo tipo di collaborazione, che somiglia un po’ a Brothers o Unravel Two – ma senza un secondo giocatore – vi spinge a pensare in modo dinamico alla risoluzione del puzzle che avete davanti.

Quali misteri albergano in questo pianeta?

Potete, ad esempio, mandare l’animaletto a premere un pulsante per voi, oppure usarlo come esca per attirare una stramba creatura che, provando a inseguirlo, sposterà una piattaforma aprendo un passaggio.

Il sistema funziona bene e i puzzle visti in questa prima ora sono ingegnosi e soddisfacenti. Certo, non tutti si decifrano al primo colpo – ma per evitare la frustrazione del dover ritentare, in caso i robot facciano di voi un sol boccone, Planet of Lana abbonda di checkpoint. In questo modo, sembra riuscire a mantenere un’atmosfera rilassata e distesa pur non rinunciando a proporvi una sfida.

C’è invece qualcosa da limare per quanto riguarda il controllo del vostro companion, non sempre precisissimo: ci è capitato di provare a farlo fermare sopra una piattaforma da premere, senza riuscirci, almeno un paio di volte. È una cosa di cui si prende la misura dopo un po’, ma rimane la sensazione che la sua risposta a ordini come seguimi e stai qui possa essere resa ulteriormente precisa.

Per quanto riguarda, invece, i robot che di tanto in tanto compaiono per cercare di impedirvi di proseguire, ci hanno ricordato gli E.M.M.I. del recente Metroid Dread: se vi vedono vanno in stato di allerta e cominciano a inseguirvi. Se dovessero prendere voi o il vostro amichetto (e se vi vedranno vi prenderanno, siatene certi), sareste morti e dovreste ripartire dal checkpoint più vicino.

Il loro comportamento, lato meccaniche stealth, è misurato piuttosto bene e non nascondiamo la soddisfazione che si prova nel riuscire a eluderli, quando magari si voltano di spalle o il nostro animaletto rompe una corda per farli investire da dei tronchi, scassandoli.

La sensazione è che, in questo, Planet of Lana possa brillare in termini di ingegno, perché fino a qui il level design si è mostrato piuttosto stimolante, anche quando coinvolgeva gli spietati robot.

Planet of Lana arriverà nel corso della primavera di quest’anno. Il gioco è atteso su PC e console Xbox – e sarà incluso dal day-one anche sull’abbonamento Game Pass. Se interessati, potete abbonarvi su Instant Gaming a prezzo ridotto.