Death Stranding 2 fa un piccolo regalo gratis ai giocatori PS4 e PS5

Il nuovo gioco di Hideo Kojima, ovvero Death Stranding 2, o DS2 (titolo provvisorio), è ancora lontano, ma ora è il momento di un piccolo ma gradito omaggio per i giocatori PlayStation.

Il sequel del capolavoro uscito su PS4 e PS5, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, si è mostrato durante i The Game Awards 2022, lasciando tutti a bocca aperta.

Il gioco promette di essere sorprendente – come anticipato dal primo trailer ufficiale – sebbene sia decisamente sparito dai radar ormai da diverse settimane.

Ora, dopo che Kojima ha rivelato che sono da poco iniziate le registrazioni di DS2, il team giapponese ha deciso di offrire avatar gratuiti a tema per gli utenti PS4 e PS5.

Come riportato anche da Push Square, infatti, Kojima Productions ha da poco rilasciato un pacchetto di avatar gratuiti per, come dire, stuzzicare l’appetito.

Riscattando il codice si ottengono quattro diverse immagini del profilo, ognuna delle quali raffigura un BB Pod con un diverso numero di tentacoli all’interno. Adorabile (e inquietante), non c’è che dire.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia, mentre il codice riscattabile relativo al mercato europeo è il seguente: EHNA-6MNB-PGL5.

DS2 BB Pod: free distribution of PSN special avatar set going on now! Product codes will vary according to your region. Please see the comments for details. #DeathStranding2 pic.twitter.com/d8I8ryZKKp — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 6, 2023

Al momento in cui scriviamo non si sa ancora molto del sequel del gioco messo in piedi da Kojima Productions: alcune settimane fa è stata rivelata l’importanza del ruolo di Elle Fanning in Death Stranding 2, rendendo il tutto ancora più intrigante.

Ricordiamo anche che DS2 è in ogni caso in fase di sviluppo attiva esclusivamente per console PlayStation 5, visto che altre versioni non sono al momento previste (oltre al fatto che il gioco potrebbe uscire già nel 2024).

Per concludere, la nostra editor-in-chief Stefania Sperandio ci ha da poco spiegato tutto (ma davvero tutto) quello che sappiamo su Death Stranding 2, alimentando così tutte le suggestive teorie dietro al prossimo big di Kojima.