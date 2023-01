Dead Space Remake, nuovo aggiornamento disponibile da ora: ecco cosa cambia

Il nuovo aggiornamento di Dead Space Remake è arrivato ben prima del previsto: Electronic Arts ha infatti annunciato una nuova importante patch disponibile per le versioni PS5 e PC, scaricabile da questo momento.

L’obiettivo di questa patch è quello di risolvere uno dei problemi grafici più evidenti, riscontrato in particolar modo nelle edizioni PS5 del titolo (che trovate su Amazon) e che rovinava vistosamente le visuali di gioco in determinate situazioni.

Un errore dovuto a una scorretta implementazione della Virtual Super Resolution, apparentemente emerso solo in seguito alla patch day-one e che ha rischiato di rendere Dead Space Remake quasi ingiocabile per una vasta parte degli utenti.

Dopo aver già annunciato i lavori in corso per una nuova patch proprio poche ore fa, in questi istanti EA Motive ha ufficialmente rilasciato l’atteso aggiornamento, temporaneamente disponibile solo per le versioni PS5 e Steam del titolo.

La redazione diMP1st ha già provveduto a scaricare la patch ed effettuare alcuni screenshot comparativi per la grafica di Dead Space Remake con la patch day one e l’ultimo aggiornamento, confermando che effettivamente i miglioramenti grafici sono evidenti.

Dopo aver scaricato l’ultima patch, il VSR migliorerà i dettagli delle texture e delle ambientazioni nelle modalità grafiche più avanzate, confermando dunque che Electronic Arts dovrebbe essere riuscita a sistemare uno dei problemi più fastidiosi emersi al lancio.

Hey, #DeadSpace players!

Updates that address fixes to graphical issues have been pushed live to Steam and PS5. Updates for the EA app and Xbox are both in progress and should arrive within the week or sooner.

— EA Help (@EAHelp) January 30, 2023