Days Gone e altri titoli Playstation con sconti sino al 73% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 3 settembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai giochi Playstation, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi Days Gone, che attualmente potete portarvi a casa a soli 19,97€, rispetto ai 74,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 55€.

Realizzato da Bend Studios, Days Gone ha come protagonista Deacon St. John, un motociclista scapestrato che viveva ai confini della legalità, un eroe tormentato che non si arrende mai e che evolverà nel corso della narrazione.

Days Gone offre dinamiche di gioco uniche grazie all’interazione tra Deacon e la sua moto, mentre la longevità è assicurata dalle innumerevoli sfide e missioni secondarie. Il mondo aperto di Days Gone è vivo, denso e credibile, ricco di missioni, storie e cura nei dettagli. Si tratta di un prodotto forse ingiustamente sottovalutato, ma che merita decisamente la vostra attenzione.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che «la cura delle storie, delle missioni e dei dettagli è evidente, così come forte è stata la volontà di fare le cose in grande stile, senza risparmiarsi».

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi Playstation tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

