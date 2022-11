Days Gone 2, i fan non vogliono arrendersi: la petizione è fuori controllo

Sebbene Sony abbia ufficialmente staccato la spina a Days Gone 2, i fan dell’esclusiva PlayStation hanno dimostrato di non avere alcuna intenzione di arrendersi, continuando a chiedere a gran voce al publisher di ripensarci e realizzare un sequel.

Il lancio di Days Gone (lo trovate in sconto su Amazon) non era avvenuto nel migliore dei modi, ma con il passare del tempo e con i successivi aggiornamenti l’open world era riuscito a trovare una sua fedele community, conquistando quello che può comunque essere considerato un discreto successo.

Tuttavia, i suoi risultati non sono bastati per convincere Sony a finanziare un sequel, preferendo invece reindirizzare Bend Studio sullo sviluppo di una nuova IP: una notizia che ha devastato i fan e anche i suoi creatori originali, che avevano già in mente grandi idee per Days Gone 2.

Come spesso accade in questi casi, i fan hanno dunque lanciato una petizione per convincere Sony a ripensarci: seppur, prevedibilmente, non sia ancora arrivata alcuna risposta ufficiale, ComicBook segnala che questa petizione sta ormai diventando incontrollabile e sempre più popolare.

Nel momento in cui scriviamo infatti questo articolo, la petizione è arrivata ad oltre 182mila firme ed è ormai a un passo dal raggiungimento delle 200mila adesioni, il traguardo originariamente impostato dagli autori che potrebbe perfino essere superato.

La petizione sottolinea che Sony «non può semplicemente staccare la spina» a un gioco amato da milioni di giocatori e che si chiude con un classico cliffhanger: l’intenzione è dunque chiaramente quella di mostrare che c’è davvero un interesse per vedere il sequel in azione, attualmente testimoniato da un largo numero di firme.

Sembra improbabile allo stato attuale che Sony possa decidere improvvisamente di ripensarci, ma i fan possono incrociare le dita e augurarsi che il successo della petizione possa quantomeno convincere PlayStation Studios a prendere in considerazione l’idea di riportare in vita il franchise in futuro.

Un’occasione giusta potrebbe essere l’uscita del lungometraggio al cinema: sebbene Sony non voglia infatti supportare ufficialmente Days Gone 2, pare infatti che sia già in produzione un film per il primo (e unico) capitolo e che sia già stato scelto l’attore principale per Deacon.