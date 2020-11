David Cage: Xbox Series X è in ‘vantaggio’ rispetto a PS5, ma c’è un perché

Lo scorso 12 ottobre, nel corso di un’intervista con Wccftech, il fondatore di Quantic Dream David Cage ha detto la sua circa le nuove console Microsoft Xbox, ossia Series X e S.

L’autore di titoli come Detroit: Become Human e Heavy Rain ha spiegato che la Series S potrebbe in qualche modo “limitare” l’innovazione della più potente sorella maggiore.

Ora, sempre ai microfoni di Wccftech, Cage ha nuovamente parlato della next-gen, spiegando questa volta che Xbox Series X sarebbe in “vantaggio” su PS5 per quanto riguarda l’efficienza del sistema hardware.

Ecco le parole di Cage:

È sempre difficile confrontare l’hardware, poiché presenta sempre vantaggi e svantaggi: non è solo una questione di CPU o frequenza, ma piuttosto la coerenza dei componenti e le possibilità di funzionalità avanzate. La CPU delle due console utilizza lo stesso processore (leggermente più veloce su Xbox Series X), anche se la GPU di Xbox sembra più potente, il 16% più veloce della GPU PS5, con una larghezza di banda del 25% più raèida. la velocità di trasferimento dall’SSD è due volte più veloce su PS5.

L’autore ha poi continuato: «Gli shader core di Xbox sono anche più adatti al machine learning, il che potrebbe essere un vantaggio se Microsoft riuscisse a implementare un equivalente al DLSS di Nvidia (una soluzione di rete neurale avanzata per IA).»

E ancora: «Nel complesso, penso che la pura analisi dell’hardware mostri un vantaggio per Microsoft», ha sottolineato Cage, «ma l’esperienza ci suggerisce che l’hardware è solo una parte dell’equazione: Sony ha dimostrato in passato che le loro console potevano fornire i giochi più belli perché la loro architettura e il software erano generalmente molto coerenti ed efficienti.»

In parole povere, David Cage ha sottolineato alla fine che il risultato finale di un determinato gioco è ancora una volta in mano agli sviluppatori, riuscendo a “spremere” a dovere una o l’altra piattaforma.

Ricordiamo che nel 2019 il rapporto di esclusività tra Sony e Quantic Dream è stato interrotto, con l’uscita di Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Due Anime anche su PC. Al momento non si hanno notizie circa il nuovo progetto in lavoro negli studi francesi.