David Cage non ama l’idea di due Xbox next-gen: ‘confondono i giocatori’

Come saprete, Microsoft lancerà Xbox Series X e Xbox Series S il prossimo 10 novembre, dando così ufficialmente il via alla next-gen.

Series S è relativamente economica (299,99€) grazie a delle specifiche tecniche inferiori, che mirano a giochi a 1440p invece del 4K nativo. Troveremo praticamente la stessa CPU di Series X, ma una GPU meno potente, meno memoria e nessuna unità disco (a differenza di Series X, venduta a 499,99€).

Ora, nel corso di un’intervista con Wccftech (via VGC), il fondatore di Quantic Dream David Cage si è unito al dibattito sul fatto che la Series S possa in qualche modo “limitare” l’innovazione della più potente e versatile sorella maggiore.

Secondo il creatore di Detroit: Become Human, avere più console con specifiche diverse è simile ad un ambiente PC, in cui varie configurazioni, schede grafiche e altre caratteristiche rendono lo sviluppo “molto più complesso”.

Ecco le parole dell’autore francese:

Quando un produttore offre due console con specifiche diverse, c’è una forte possibilità che la maggior parte degli sviluppatori si concentrerà sull’edizione di fascia bassa per evitare di realizzare due versioni diverse dello stesso prodotto. Devo confessare che in realtà non sono un grande fan di questa filosofia di mercato. Penso che sia fonte di confusione per gli sviluppatori, ma anche per i giocatori, e nonostante possa capire le ragioni commerciali alla base di questa scelta, penso che la situazione sia discutibile.