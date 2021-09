Darksiders Genesis, Victor Vran e tanti altri Hack’n’Slash con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi Hack’n’Slash usufruendo di sconti consistenti sino al 90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo Darksiders Genesis, che attualmente potete portarvi a casa a soli 9,89€, rispetto agli usuali 29,99€ di listino, con uno sconto del 67%

Darksiders Genesis, ambientato prima degli eventi del gioco originale, vi vedrà combattere con orde di demoni, angeli e creature di ogni tipo con pistole spianate e spade roteanti. Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, avevamo affermato che il cambio di genere di Darksiders Genesis non ha alterato di una virgola quello che è il nucleo della serie, dimostrando quanto la saga sia estremamente versatile e non indietreggi di un passo rispetto a quanto di buono fatto vedere nei precedenti capitoli».

Piuttosto interessante anche Children of Morta, proposto ad appena 8,79€. Il titolo è stato giudicato dal nostro Gianluca Arena con un ottimo 8,1 nella sua recensione, dove ha affermato: «dare vita ad un roguelite interessante, che bilanci attentamente proceduralità e senso di progressione, non è esattamente semplice, soprattutto quando i mezzi a disposizione non sono infiniti. Eppure, i ragazzi di Dead Mage ci sono riusciti senza troppe difficoltà, puntando sulla cura per i dettagli, su un sistema di crescita soddisfacente e sulla diversificazione dei sei eroi controllabili, capaci di offrire esperienze sinceramente differenti pad alla mano.»

Le offerte di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

