Da ora Alexa permette di scaricare giochi gratis su Xbox Game Pass

L’ormai diffuso assistente personale Alexa è ora diventato un po’ più intelligente, specie se desiderate utilizzarlo su Xbox. Come riportato da The Verge, da ora è possibile impostare l’intelligenza artificiale di casa Amazon per scaricare i giochi Xbox Game Pass su una console domestica (incluse ovviamente Xbox Series X|S).

Come è ovvio, l’operazione richiede un abbonamento Game Pass attivo per funzionare, in modo da connettere Alexa su Xbox e abilitare in questo modo tutte le operazioni virtuali sulla propria piattaforma Xbox.

Ad ogni modo, se si è già impostato Alexa su Xbox, non sarà necessaria alcuna configurazione aggiuntiva. Basterà chiamare Alexa su qualsiasi dispositivo e dire “Ehi Alexa, scarica [nome del gioco] su Xbox Game Pass” per iniziare.

Gli ormai celebri titoli Bethesda su Game Pass.

L’assistente leggerà quindi i termini e le condizioni del gioco e ci chiederà se desideriamo scaricarlo. Dopo aver detto “sì” il download del gioco si avvierà automaticamente sulla nostra console. Ma non solo: oltre a ciò, potremo anche utilizzare Alexa per sapere quali sono i giochi Xbox Game Pass più popolari del momento, oppure essere informati sulle prossime uscite.

Al momento in cui scriviamo, però, gli Stati Uniti sono l’unico paese in cui Alexa permette di accedere a servizi di Game Pass, sebbene nei prossimi mesi la caratteristica sarà estesa anche al resto del mondo (Italia inclusa).

In caso non vogliate farvi trovare impreparati, per abilitare gli assistenti digitali su Xbox vi basterà andare sull’opzione Profilo e sistema, proseguendo poi su Impostazioni, Dispositivi e connessioni e Assistenti digitali, quindi selezionare Abilita assistenti digitali. Alexa su Xbox è invece scaricabile a questo indirizzo.

Ricordiamo anche che, come calcolato un membro della community di ResetEra, lo scorso Xbox Game Pass comprendeva oltre 530 giochi (e la lista è destinata a crescere in maniera vertiginosa). Dopotutto, dopo l’annuncio dei giochi di aprile (tra cui spicca anche GTA V), la varietà non manca di certo.