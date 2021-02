Da DOOM a Metroid: Marte e Perseverance invasi dai videogiochi

La giornata di ieri, 18 febbraio 2021, è sicuramente da ricordare. Perseverance, il nuovo rover della NASA è riuscito ad atterrare con successo su Marte, il celebre Pianeta Rosso.

L’evento apre un nuovo capitolo nell’esplorazione aerospaziale e nella ricerca scientifica, visto che la sonda tenterà di trovare segni di vita e aprire, un giorno, la strada all’arrivo di un equipaggio composto da esseri umani.

Le emozioni si sono presto trasformate anche in ironia, grazie a una lunga serie di meme pubblicati sui social da team di sviluppo e giocatori, i quali hanno scherzato sulle prime foto pervenute sulla terra da Perseverance con alcuni abili fotomontaggi a tema.

Annapurna Interactive ha infatti pubblicato un’immagine a tema The Outer Wilds, in arrivo anche su Nintendo Switch nel corso della prossima estate.

L’account ufficiale di Twitter Gaming ha pubblicato invece un’immagine del Doom Guy su Marte (che, lo ricordiamo, è la location principale del celebre sparatutto DOOM).

L’account Metroid-Memes si è invece divertito a immaginare Samus Aran di Metroid sul Pianeta Rosso, in una delle sue pose iconiche:

Non manca neppure l’account ufficiale di The Elder Scrolls che immagina i cancelli di Oblivion su Marte:

