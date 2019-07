In Cyberpunk 2077 potrete entrare anche liberamente in alcuni edifici

Cyberpunk 2077 ci porterà a esplorare da vicino fatti e anfratti di Night City e, conferma il quest director Mateusz Tomaszkiewicz, ci darà anche la possibilità di introdurci all’interno di alcuni edifici. Non di tutti, precisa, ma di alcuni sì.

Secondo Tomaszkiewicz, questa feature consente di aggiungere molto spazio da esplorare allo scenario del gioco, che può ovviamente differenziarsi grazie agli interni:

La città ovviamente non è solamente la sua area, ma anche i suoi edifici. C’è un certo numero di questi che potete esplorare. Non tutti, ma in un certo numero è possibile entrare e abbiamo preparato dei contenuti. Ci sono dei livelli che si possono attraversare in modi differenti. Questo aggiunge molto spazio alla città, potrei dire.