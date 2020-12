Cyberpunk 2077: giocatore si fa rimborsare, poi si arrabbia perché non può più giocarci

Ne abbiamo visto situazioni grottesche, in questo 2020, ma ci sono ottime possibilità che anche quella di cui stiamo per parlarvi meriti un posto tutto suo in questo anno senza capo né coda. Come sappiamo, infatti, Cyberpunk 2077 ha avuto dei problemi evidenti nel lancio su console, con il gioco che è essenzialmente un’altra cosa, per usare un eufemismo, rispetto a quello che abbiamo visto su PC.

Mentre il team di CD Projekt RED è al lavoro per migliorare la situazione su PS4 e su Xbox One, dove i problemi sono più palesi (così tanto che ci sono state rimozioni e avvisi), i giocatori non soddisfatti possono già chiedere il rimborso, ma le condizioni sono chiare dall’alba dei tempi: se ti fai rimborsare un prodotto, è perché stai facendo un “reso” – e questo vale anche se quel “reso” è digitale.

Cyberpunk 2077 su Xbox Series S in versione 1.03

Non la pensa allo stesso modo però un utente che si è fatto rimborsare da Microsoft Store e che si è scagliato inferocito contro il supporto ufficiale di Xbox. Il motivo? Si è fatto rimborsare i soldi spesi per Cyberpunk 2077, ma ora non capisce perché non possa più accedere al gioco.

L’utente ha scritto:

Mi è appena arrivato il rimborso per Cyberpunk, ma ora me lo rimuoverete dalla console???? Ma io voglio continuare a giocare!!!! Avete fregato il mondo consentendo l’uscita e la vendita sulla vostra console di un gioco che non funziona e che non funzionerà per mesi

Secondo il giocatore, segnalato da Tom Warren di The Verge, insomma, sarebbe stato opportuno dare sia il rimborso che consentirgli di continuare a giocare (ossia di avere il gioco gratis), perché parliamo di un gioco che «non funzionerà per mesi», ma che a quanto pare funziona abbastanza da fare in modo che lui volesse proseguire il suo viaggio a Night City.

https://twitter.com/tomwarren/status/1340008500051718144

La situazione intorno al titolo degli autori di The Witcher 3, insomma, sta vedendo veramente arrivare episodi di ogni tipologia, ma l’idea di poter avere il gioco gratis era per ora inedita.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Su console, se insoddisfatti, potete chiedere a Sony e Microsoft un rimborso completo e, su PlayStation Store, non sarà possibile acquistarne una copia digitale fino a contrordine (ossia, ad avvenuti aggiornamenti maggiori, con ogni probabilità, che dovrebbero esordire a gennaio e febbraio).

Potete giocarci anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma solo in retrocompatibilità: l’edizione propriamente next-gen arriverà nel corso del 2021 e, secondo CD Projekt RED, non deluderà.