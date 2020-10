Cyberpunk 2077 e Wasteland 3 tra le offerte del giorno di CD Keys!

Sul noto store digitale CD Keys potete acquistare due titoli molto interessanti, come Cyberpunk 2077 e Wasteland 3, con sconti davvero consistenti.

Cyberpunk 2077, vi ricordiamo, vi mette nei panni di V, un mercenario che creerete nei minimi dettagli, personalizzandolo nell’aspetto, nel sesso, nelle caratteristiche e anche decidendone la backstory. Una volta fatto, vi metterete nelle vie dei diversi quartieri di Night City, tra gang, pericoli e un’infinità di occasioni: gli sviluppatori hanno confermato, come ci ha raccontato Stefania Sperandio nella ricchissima anteprima del gioco, che le missioni vogliono tutte proporre molteplici approcci, consentendovi di esprimere pienamente il vostro stile e di creare il V più vicino a come lo avete immaginato.

Solitamente Cyberpunk 2077 viene proposto a 56,49€, ma ora potrete acquistarlo per soli 42,39€.

In Wasteland 3 vi ritroverete nei panni di un membro di una squadra ranger in un Colorado post-apocalittico, in cui il ghiaccio ha fatto piazza pulita della civiltà umana. Ciò che aspetta i giocatori è un gioco di ruolo a squadre, incentrato su una storia davvero ricca e piena di colpi di scena, basata sulla reattività dei personaggi e sul combattimento strategico (vero e proprio elemento cardine del titolo). Insomma, gli amanti della saga di Fallout non dovrebbero lasciarselo sfuggire per nessuna cosa al mondo.

Nella nostra recensione, dove il titolo si era aggiudicato un ottimo 8,3, avevamo affermato che «Wasteland 3 è una nuova razione dello storico franchise di inXile Entertainment, che non ne stravolge la formula di successo ma, al netto di alcune asperità sotto il profilo della complessità e delle limitazioni proprie di un titolo dal budget almeno in partenza ancora evidentemente contenuto, la perfeziona e ammoderna.»

Solitamente Wasteland 3 viene proposto a 62,99€, ma oggi potrete averlo per soli 29,39€.

Offerte CD Keys su Cyberpunk 2077 e Wasteland 3

Altre offerte CD Keys