Cyberpunk 2077, Deus Ex Mankind Divided e tanti altri titoli SciFi con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi SciFi usufruendo di sconti consistenti sino al 90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo Cyberpunk 2077, che attualmente potete portarvi a casa a soli 40,19€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 33%

Cyberpunk 2077, basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, vi metterà nei panni di V, un protagonista interamente personalizzabile che si troverà ad affrontare le avversità presenti nella metropoli di Night City, ricca di pericoli di ogni genere. Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, avevamo affermato che «Cyberpunk 2077 è un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.

Piuttosto interessante anche Deus Ex: Mankind Divided, proposto ad appena 4,40€. Il titolo è stato giudicato dalla nostra Stefania Sperandio con un sonoro 9 nella sua recensione, dove ha affermato: «Deus Ex: Mankind Divided è un lavoro maiuscolo da parte di Eidos Montreal che, attingendo a piene mani dalla sua esperienza ha puntato ambiziosamente a realizzare un compromesso brillante tra le riflessioni da ispirare all’utente e l’esperienza interattiva da offrirgli. Il risultato è un videogioco in cui la libertà d’espressione del giocatore la fa da padrona, affiancata da una sceneggiatura interessante e da una narrativa ambientale lodevole».

Le offerte di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti