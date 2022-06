Cuffie Sony wireless al top con Noise Cancelling: sconto del 19% su Amazon!

State cercando un paio di cuffie di qualità a un buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alle cuffie Sony WH-1000XM5, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Le cuffie Sony WH-1000XM5 offrono un audio di qualità eccezionale, grazie alla combinazione di driver innovativi, due processori e otto microfoni. I materiali e le tecnologie esclusive Sony garantiscono un suono nitido, uniforme e naturale.

Il processore Integrato V1 delle cuffie Sony WH-1000XM5 massimizza il potenziale del Processore di Eliminazione del Rumore HD QN1, mentre la tecnologia Adaptive Sound Control è in grado di regolare automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente e all’attività.

Le cuffie Sony WH-1000XM5 possono essere accoppiate a due dispositivi in contemporanea. La funzionalità Fast Pair vi consente inoltre di localizzarle nel caso non riusciate e trovarle, mentre Swift Pair semplifica il pairing ai vostri dispositivi.

Nonostante le numerose tecnologie implementate, le cuffie Sony WH-1000XM5 offrono un’autonomia sino a 30 ore, così da non farvi preoccupare anche per lunghi viaggi. In confezione è presente una custodia pieghevole che permette di conservarle e trasportarle comodamente.

Le cuffie Sony WH-1000XM5 non sono eccezionali solo per l’ascolto della vostra musica preferita, ma grazie ai quattro microfoni e agli algoritmi di riduzione del rumore basati su IA potrete dialogare comodamente con i vostri amici e parenti.

Solitamente le cuffie Sony WH-1000XM5 vengono proposte a 419€, ma attualmente potete portarvele a casa a soli 341€, con uno sconto pari al 19% e un risparmio reale di 78€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere delle ottime cuffie risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

